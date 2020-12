Los contagios de COVID siguen en región Coatepec: Bomberos

Aunque ya son pocos los servicios de emergencia por COVID-19 que atiende el Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, es recurrente que el Hospital Civil del Pueblo Mágico pida a esta institución la cápsula de traslados con la que cuenta, informó el Comandante Diego Solano Montano.



“La cápsula aún la tenemos, a veces no salimos nosotros pero nos hablan del Hospital Civil de Coatepec y nos piden prestada la cápsula para traslados de pacientes de Coatepec hacia el Centro de Alta Especialidad. Sí ha sido recurrente, los contagios siguen y llegan muchas personas con los síntomas al hospital”, explicó.



Entrevistado, el bombero admitió que ya es ocasional que la población llame a los bomberos para estas situaciones, pues aseguró que muchos prefieren acudir a los hospitales por sus propios medios y en algunos casos, acudir a médicos particulares.



“El que no nos llamen no significa que no haya casos. Apenas atendimos un caso, la persona desafortunadamente falleció pero ya la gente prefiere quedarse en sus casas o deciden llevarlos a los hospitales o son tratados por médicos particulares, es ocasional que nos lleguen a hablar”, detalló.



Sin embargo, indicó que el Cuerpo de Bomberos está listo y preparado para acudir a estos llamados, pues también destacó que siguen recibiendo donaciones y equipo de protección.



Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, para que cumplan las medidas sanitarias durante esta temporada y evitar más contagios.