Los “delfines” sobrevivieron al mar; pescador veracruzano narra naufragio

Luego de reportarse la desaparición de tres pescadores frente a costas de la ciudad de Veracruz, el joven Adrián Delfín, de 25 años, narró cómo junto a su papá Mauro Delfín logró ponerse a salvo nadando, mientras que su tío, Ángel Reyes, permanece desaparecido.Adrián explicó que salieron por la madrugada a pescar en la embarcación “La Katia” y fueron sorprendidos por la marejada. Luego de casi una hora de intentar prender el motor sin éxito, terminaron por hundirse cerca de la ampliación del puerto.“Salimos en la madrugada a recoger unas redecitas que habíamos dejado y ya casi veníamos de regreso cuando nos falló el motor; estuvimos más de una hora dándole, dándole y nada, nos empezamos a desesperar y más mi tío y pues nos pusimos los chalecos y se vino lamarejada”, dijo.Al ver que la embarcación no respondía, optaron por salir por su propia cuenta, agarrándose entre sí para estar unidos, sin embargo, el fuerte oleaje producto de un Frente Frío provocó que se golpearan, se soltaran y luego comenzaron a nadar.Relató que su tío se desesperó en el nado y propuso ir sobre las piedras pero padre e hijo dijeron que no, ya que las fuertes olas los azotarían y ahí morirían los tres.“Mi papá llegó una piedra y de ahí se agarró pero en eso vino una ola y nos metió ahora sí que adentro de la cueva y nos chispamos los tres y él quedó dentro de la cueva y mi tío ya nunca surgió la verdad”.Recalcó que la desesperación se apoderó de su tío, que con aproximadamente 55 años de edad era el más vulnerable.“Vamos a buscar hasta que aparezca, esperamos encontrarlo con vida primeramente Dios”, dijo.Por su parte, en rueda de prensa, líderes pesqueros exhortaron a las autoridades de la Secretaría de Marina a apoyar con una búsqueda aérea, ya que por mar, las condiciones climatológicas impedían las tareas.“Un helicóptero podría hacer el rastreo ahorita, si el señor aún está con vida porque ustedes ya están descartando, a lo mejor el señor está vivo arriba de las piedras, si se quebró una pierna a lo mejor no puede caminar y ahí se va arrastrando”, dijeron.Hasta las 17:00 horas de este viernes, el pescador seguía en calidad de desaparecido.