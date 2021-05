Los encerraron en Cerro de Macuiltépetl; horarios están de adorno, reprochan

Hola, amigos de Al Calor Político:



El día de ayer (miércoles) nos dejaron encerrados en el Parque Ecológico Macuiltépetl desde las 17:30 horas y supuestamente el cerro cierra a las 18:00 horas, entonces esta es una queja en contra de los policías y del Ayuntamiento para cumplir con el horario porque de nada sirve que ellos digan que se cierra a las 18:00 si cierran a la hora que se les da la gana.



Por favor, apóyenme con esta publicación porque quiero mucho a mí Cerro pero veo que los funcionarios públicos o servidores están poco comprometidos con el turismo que lo visita y se trata de un parque muy bonito en donde debemos trabajar todos juntos por él y no quedar mal con los visitantes de fuera.



También se quedó una mujer que venía de Estados Unidos de rasgos orientales pero ella no aparece en la foto, les pido que no publiquen mi nombre por discreción y para no recibir represalias.



Muchas gracias por su atención y por su cariño por Xalapa.



Atentamente,



(...)