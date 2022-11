Los explotaron para construir Cuartel de Guardia Nacional… y ahora los corren

Explotación, malos tratos, bajos salarios y nulas condiciones laborales, denunciaron trabajadores de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional de Coatzacoalcos; mismo motivo por el que fueron despedidos injustificadamente este martes.Serían al menos 10 los afectados provenientes de la zona serrana que solicitaron uniformes y equipo de protección, además, mejores salarios y menos horas laborales, aunado al pago de aguinaldo, días festivos y finiquitos para los despedidos.Precisaron que dentro del equipo de seguridad que hace falta están cascos, guantes, chalecos antirreflejantes, así como andamios adecuados para las tareas en altura."Aquí el señor Aureliano nos corrió porque quiere máximo de pegado de block de 15 a 20 metros diarios, pero no nos da andamios, ni el equipo necesario y por eso nos despidió, yo llevo dos semanas, pero hay quien tiene más de 3 meses. Nos prometieron un sueldo y ahora nos lo bajó, dice que no le conviene y que mejor nos salgamos. Nos prometió 4 mil 200 y nos quiere pagar 3 mil 400 a la semana. La jornada es de 6 a 6 y sin medidas de seguridad. Yo vengo de Pajapan, tengo que salir a las 3 de la mañana para estar aquí a las 6", relató Jeremías Martinez Candelario.Otro trabajador que prefirió el anonimato explicó que cuando piden agua se las dan caliente y por si fuera poco, cuando van al baño les toman fotografías para que no "pierdan tiempo".Insistió que las jornadas de 12 horas para los ayudantes la pagan en 2 mil 300 a la semana, situación que calificó de explotación laboral.Aunado a ello, explicaron, compañeros se han accidentado y la Guardia Nacional no responde por estas situaciones."Yo me accidenté y no he cobrado, en la sanja me caí, aquí no hay seguridad, no nos quieren pagar aunque nos corran ni finiquito, ni aguinaldo", externó Wilber de la Rosa.Lamentaron que los días de cobro no les depositan sus salarios y muchos tienen que pedir prestado para volver a sus casas.La persona de nombre Aureliano es a quien señalaron de estar detrás de todas estas situaciones, pidieron a la autoridad correspondiente interceder ante estos atropellos.