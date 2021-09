Los médicos deben respetar la vida: Obispo de Orizaba

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, consideró que con la objeción de conciencia contra el aborto, cada médico tomará su propia decisión pero se espera no llegar a los extremos de regímenes totalitarios, cuando no permiten a la persona decidir según su conciencia.A dos meses de la despenalización del aborto en la entidad, el prelado explicó que los cristianos están llamados a vivir la ley en el respeto y la justicia y la formación de la conciencia es lo fundamental para todos y para los médicos, quienes deben respetar la vida.En entrevista sobre el tema del respeto a la vida y la forma en la que deberían de actuar los médicos ante este valor, dijo que hay galenos que viven el juramento de Hipócrates y lo llevan a cabo con gran generosidad."Los médicos enfermeras y personal sanitario descubren en el enfermo la presencia misma de Jesús, esa es nuestra aportación a los valores de los servicios en la salud. Me parece que por sobre todo está la dignidad de la persona en el respeto a la vida".Agregó que ante las leyes que puedan hacer las ideologías en turno, si no tienen la objetividad y la dimension de la claridad sobre la dignidad y respeto y lo que significa la ley en el conjunto del Estado, la reacción de los cristianos seguirá siendo vivir la ley en el respeto y la justicia al don de la vida.Este mediodía tocaron las campanas de la Catedral San Miguel Arcángel, en señal de luto por los atentados contra la vida desde la concepción.