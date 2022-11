Los mismos papás piden Operativo Mochila: SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, afirmó que el “Operativo Mochila” se aplicará “en casada” en todas las escuelas de la entidad.Luego de que algunos padres de familia pidieron ser tomados en cuenta antes de realizar este operativo, el funcionario aseguró que son los mismos papás quienes solicitan las revisiones.Aseveró que los progenitores de los estudiantes en el CETIS No. 146 de Río Blanco entregaron hojas firmadas a favor de este operativo.La petición surgió luego de que se registró un caso de intoxicación en 4 alumnos, quienes presuntamente consumieron brownies con mariguana.“(Lo) solicitaron los papás. Tenemos las hojas firmadas, los permisos de los propios padres de los chicos que estudian en el CETIS 146”, dijo.Escobar García anunció que estos operativos iniciarán en las escuelas de nivel Media Superior, Superior y luego el nivel básico, concretamente a los estudiantes de quinto y sexto.Escobar García negó que se violenten los derechos humanos de los estudiantes al revisar su mochila, pues aseguró que son ellos quienes sacan sus pertenencias durante la revisión y se cuenta con la asesoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).“Tuvimos reunión con la CEDH y se tomó en cuenta lo que decía la Comisión; es el alumno quien saca las cosas y quiénes están pendientes son los papás y mamás que están observando”, explicó.Comentó que en los operativos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se quedan afuera del plantel e insistió en que no hay violación a los derechos de los estudiantes, además de que se analizarán posibles sanciones en caso de detectar que los alumnos lleven objetos no permitidos.