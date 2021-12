Los otros datos en seguridad: con más policías y salario digno, captura de criminales

El principal reto de todos los gobiernos sin duda es la seguridad, es por ello que resulta importante analizar las acciones realizadas por el Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado.De la información expuesta durante su comparecencia destaca la estrategia de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la policía local y todo el aparato operativo, comenzando por el reclutamiento de más elementos policiales, quienes ya tienen un salario digno; además de los resultados de los operativos para capturar a criminales que operan en el territorio veracruzano.En las cifras de incidencia delictiva, los datos oficiales indican que de 2018 a septiembre de 2021, en Veracruz se redujo 30.39 por ciento el delito de secuestro; mientras que el homicidio disminuyó 44 por ciento. También, en el mismo periodo, los delitos de alto impacto bajaron 27 por ciento.Aunque en la actual administración tanto federal como estatal y en medios de comunicación caemos mucho en hablar y citar las cifras oficiales, hasta al punto de que al ciudadano de a pie podría significarle más de lo mismo, el estudio sobre la incidencia delictiva importa y mucho, porque involucra revisar cómo se hacen las cosas para solucionar el problema de inseguridad que, recordemos, tuvo sus momentos más álgidos en anteriores administraciones.La reducción en delitos crudos como el homicidio y el secuestro significa que en la presente administración sí se han tomado decisiones para enfrentarlos y se ha ido avanzando poco a poco en la tarea de pacificar a la entidad veracruzana.Por si fuera poco, otras instituciones y organizaciones, a lo largo de este año, han acreditado los buenos resultados en las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública, cosa que en otros gobiernos era impensable al no contar con buenos resultados que mostrar.Uno de los principales referentes en el estudio del trabajo de seguridad pública en las entidades es el propio INEGI, con sus censos y encuestas. Esos son los datos que no pasan por el filtro de criterios oficiales, sino por la opinión ciudadana y otras fuentes de información diferentes a las de las propias dependencias de seguridad estatales.En ese sentido, lo que otros datos reportan es que a tres años de gobierno, Veracruz es una de las entidades con mayores avances en temas de seguridad.Apenas el pasado mes de noviembre, el INEGI dio a conocer que con relación al personal adscrito a las corporaciones policiales de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal, al cierre de 2020, Veracruz se posiciona en segundo lugar nacional, luego del Estado de México, con 7 mil 399 elementos preventivos.De igual manera, el INEGI señala que Veracruz es una de las entidades federativas con 100 por ciento de la policía preventiva certificada, el cuarto lugar nacional en mayor inversión en materia de seguridad pública y la segunda entidad federativa en el país que más combate a la delincuencia.Esos otros datos confirman que las actuales autoridades de seguridad en Veracruz han trabajado para dar resultados y que, si se mantienen en esa dinámica, el Gobierno de Cuitláhuac García podrá entregar lo que otros sucesores no pudieron: un Estado más seguro y con paz.