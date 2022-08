Los pobres, sin abogados: Para todo Veracruz, apenas 43 defensores públicos

En Veracruz hay alrededor de 43 defensores públicos y aunque no son suficientes, es con lo que se trabaja, reconoció el titular de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz, Guilebaldo Maciel Mercado.Además, aseguró que no han recibido quejas porque alguno de estos abogados cobrara por sus servicios."Tenemos 43 hasta ahorita y otros que son analistas jurídicos que tenemos en la ciudad de Xalapa, de estos son otros 12, en promedio 55 servidores públicos, porque los analistas jurídicos atendemos la parte civil. Nuestra presencia como defensoría pública es en cada cabecera distrito judicial".En este sentido, aclaró que no se quejan por el número de trabajadores con los que cuentan"Aunque el objetivo es trabajar haciendo más con lo que se tiene, nosotros no nos estamos quejando de nada, nosotros trabajamos con lo que tenemos, damos el servicio como debe de ser y correctamente".Asimismo, aseguró que si alguno de estos abogados cobrara por sus servicios, enseguida atenderían el caso."Aquí no se permite la corrupción y cuando hay una denuncia en contra de un defensor público, se hace la investigación, a ellos les paga el Estado, entonces por eso no tienen que pedir ni un centavo".Recordó que la defensa pública es una obligación que tiene el Estado en materia penal a quien lo requiera, es decir, a la persona imputada, siempre y cuando lo solicite a petición de parte o de la autoridad del juez o de la FiscalíaDe igual forma, dejó en claro que el defensor público no tiene por fuerza que hablar la lengua o idioma de la región del imputado, además, para que se lleve a cabo una audiencia, cuidar el debido proceso y no violentar los derechos a una persona que hable algún idioma, se busca haya un traductor."Nosotros tenemos coordinación con el INPI, ningún Juez puede llevar a cabo una audiencia sin la presencia del traductor. Nosotros solicitamos al INPI o al Poder Judicial el traductor".