Los problemas de la sociedad empiezan en la familia: Obispo de Orizaba

"No pierdo la esperanza, ni yo, ni la iglesia, ni nosotros los cristianos, que el mundo puede ser mejor si cuidamos la familia", expresó el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino."El grave problema que tenemos en la sociedad, empieza en la familia. Y las grandes esperanzas de un mundo mejor está en la familia, así que la educación, valores, debemos pedirle al Señor Jesús que nos ayude a vivirlos con entusiasmo".Recordó que los padres no pueden olvidar que necesitan ayuda divina para poder aplicar disciplina y todo lo que implica la responsabilidad de papá, que incluye la caricia, el amor, la comprensión.Durante la homilía de este domingo, pidió que se fortalezcan los padres en la fe en Cristo, conocimiento del Mesías y Salvador."Porque no se puede tener la fe en algo que no hemos experimentado, cuando tenemos confianza en alguien como el papá, la mamá, el maestro, siempre va partir del conocimiento que se tiene, lo mismo sucede en el camino de la fe cristiana".Finalmente destacó que andar con Cristo da la identidad para distinguirse de los demás.