Los tres asesinados en Jalcomulco se dedicaban a vender droga, revelan

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que las tres personas asesinadas en la zona de Jalcomulco en días pasados se dedicaban a la venta de droga, por lo que en eso giran las investigaciones por este crimen.“Se indagó que se dedicaban a vender droga y entonces ya sabemos hacia dónde dirigir las investigaciones. (...) El grupo delictivo que actúa en la zona esa es una línea de investigación y la otra un ajuste de cuenta por deudas de la venta”, dijo en conferencia de prensa.El pasado viernes, cabe recordar, se localizaron los cuerpos de 3 personas en un cañal junto a la carretera de aquel municipio. Se trataba de dos mujeres y un hombre con el tiro de gracia.De acuerdo con medios locales, dos víctimas son Rosario Peña Morales y Teresita Olmos Escobedo quienes eran originarias de la localidad de Tuzamapan. El cuerpo del hombre seguía sin ser identificado.Por redes familiares de las víctimas pidieron apoyo a la población para recaudar dinero para los funerales.“En ese caso lamentable en el que hubo 3 homicidios se encontraron los cuerpos de 3 personas se indagó que se dedicaban a vender droga y entonces ya sabemos hacia dónde dirigir las investigaciones”.El Gobernador añadió que el hecho se atribuye a un grupo delictivo con presencia en la zona, formando parte de una línea de investigación.“La otra línea de investigación es un ajuste de cuentas por deudas de la venta que se tenían; ya estamos sobre eso, vamos a dar con los responsables y no vamos a permitir ese tipo de ajustes”.Pese a esta situación, el mandatario destacó la reducción de homicidios en la entidad, de acuerdo con cifras federales.Destacó que en 10 estados del país no se registraron homicidios el fin de semana, aunque en Veracruz hubo 6 entre el 4, 5 y 6 de noviembre.No obstante, detalló que en 5 estados se perpetraron el 45 por ciento de los 243 homicidios registrados a nivel nacional durante esos 3 días, incluyendo Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Michoacán.“Es un delito del fuero común; nos corresponde a los gobiernos estatales y yo he visto que, en algunas ocasiones, representantes de partidos en el Senado ponen el grito en el cielo cuando tenemos algunos homicidios lamentablemente aquí en Veracruz pero se quedan callados cuando los Estados que Gobiernan están en los primeros lugares”, criticó.