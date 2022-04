Los Tuxtlas, “la zona turística más importante” de Veracruz; ni Xcaret lo iguala

La región de Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, encierra un mosaico de escenarios y experiencias para el turismo de aventura, de naturaleza, de sabores y de olores, coincidieron empresarios y empresarias en la cuarta temporada de Al Calor Empresarial, con Mauricio Cuevas Gayosso por TeleClic.tv y alcalorpolitico.comEl empresario del turismo deportivo, Arturo González Rodríguez, destacó de entre los atractivos de Los Tuxtlas el volcán San Martín, de la Sierra de Santa Martha, por arriba de la línea de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es idóneo para la práctica del rapel, senderismo, el ciclismo de montaña, el descenso en kayak, y todas las actividades de turismo de aventura.“Tenemos una zona de alta montaña, de mil a mil 200 metros sobre el nivel del mar, a una zona costera y podemos realizar cualquier evento de turismo deportivo”, dijo.Esto, además de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, la Laguna de Catemaco y el Salto de Eyipantla, y los atractivos en Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Hueyapan de Ocampo, lugar de origen de la cultura y la lengua Popoluca.“Es un lugar privilegiado y por eso insisto, es la zona turística más importante a nivel estatal y una de las más importante a nivel nacional”, destacó.Además, Los Tuxtlas es una de las cinco áreas del país con la mayor diversidad endémica de árboles, con 565 especies de ave, con 139 especies de mamíferos, y en donde coincide más del 70 por ciento de las especies animales de Centro y Sudamérica.“Por mucha inversión que hagas, por ejemplo Xcaret, no puedes igualar, puedes imitar, reproducir”, dijo el empresario.Admitió que la región requiere de excelentes carreteras para que el visitante arribe con seguridad y obviamente, pueda retornar.“Y durante mucho tiempo tuvimos las peores carreteras de México, la autopista de Isla con La Tinaja, hace 15 años está completamente destrozada. Es increíble que en 20 años no la hayan rehabilitado”.Por su parte Nidia Patricia Hernández Medel, de Yambigapan Estancia Rural, resaltó la influencia en la cocina de los Tuxtlas de la herencia mestiza, afrocaribeña, afroamericana y española.“No nos hemos adentrado en desmenuzar todas esas raíces que tenemos en la cuestión gastronómica, es brutal la cantidad de influencias culturales”.Ejemplo de esto es el Tatabiguiyayo (caldito rojo en lengua materna), siendo un plato indígena, y cada familia y cada comunidad lo cocina de forma y una consistencia muy diferente.“Te puedo decir que no es indígena y no es prehispánico, por el clavo, las especias de Asia, y la carne de res, de las haciendas ganaderas en las regiones de Los Tuxtlas”.Y en dicha región se fusionan con la cocina de los cubanos traída por los inmigrantes para trabajar el tabaco; o bien la yuca, siendo una raíz consumida desde tiempos de los Olmecas.Refirió que Yambigapan Estancia Rural no es un restaurante como tal, sino un espacio para la experiencia de la comida de Los Tuxtlas, con una explicación de viva voz de Nidia Hernández.Aparte del turismo, Los Tuxtlas ofrece experiencias de conservación ambiental en Nanciyaga, cuyos Director Carlos Manuel Rodríguez resaltó los esfuerzos de reintroducción de la guacamaya roja en colaboración con Xcaret, la Universidad Nacional Autónoma de México y asociaciones civiles de los Estados Unidos.Y en el caso de Los Tuxtlas, la región cuenta con atractivos únicos en el mundo, sin la necesidad de buscar en otros países caídas de agua, naturaleza, fauna y lagunas.“Los Tuxtlas puede ser el destino de turismo sustentable más importante de Veracruz y de México, todavía podemos rescatar, tenemos el área natural, tenemos muchísima agua, gracias al agua de Los Tuxtlas tienen agua Coatzacoalcos y Minatitlán, si siguen deforestando la sierra de Santa Martha se van a quedar sin agua”.Además, la tierra volcánica es idónea para la producción de tabaco y de cigarros, explicó la propietaria de Puros Sihuapan y fundadora del Museo del Tabaco de Los Tuxtlas, Dolores Campos Parra.“Hay mucha gente que no conoce ni la semilla, y hay que hacer desde la semilla a hacer un puro, y todo esto está hecho a mano, pero hay que hacer un poco de historia de cómo llegó el tabaco a México”.