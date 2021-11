Los Yunes cambian fecha al Carnaval; piden a Cuitláhuac pagar conciertos

Sí habrá Carnaval de Veracruz 2022, pero la edición número 97 se pospondrá 4 meses y se llevará en junio, anunció la todavía alcaldesa electa, Patricia Lobeira.Explicó que se determinó organizar la fiesta más importante de los veracruzanos en verano para que haya menos riesgo de contagio de COVID-19."Realizáremos el Carnaval de Veracruz 2022, además de ser la fiesta mas grande del estado y la más esperada por los veracruzanos, el Carnaval representa una importante derrama económica para la ciudad y para toda la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por tal motivo estamos convencidos de que debe llevarse a cabo con orden y con las medidas sanitarias adecuadas", dijo Patricia Lobeira.Ante la advertencia de la Secretaría de Salud Federal de una cuarta ola, comentó que prefieren esperar a mediados de año.Asimismo, el alcalde Fernando Yunes Márquez, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se sume al Carnaval costeando los conciertos masivos, mientras que el comité y el Ayuntamiento se encargan de los desfiles."A nombre de todos los que hacen el Carnaval comparseros, graderos, vendedores ambulantes, le queremos pedir que sea el Gobierno del Estado quien pague a los artistas de los conciertos masivos, que lo paguen de manera directa, que no pase por las arcas del Ayuntamiento, ni del comité del carnaval, que lo paguen con el proveedor de su preferencia, al igual que pagan los artistas de Cumbre Tajín y del Festival de Salsa de Boca del Río".Este es la primera ocasión en que se realiza el carnaval en un mes que no es febrero previo a la Semana Santa.Ya se tiene la temática que aún no se anuncia, pero ya Se confirmó la participación de 50 comparsas y presentación de 20 carros alegóricos.La fecha especifica aún no se tiene porque se coordinará con la Asociación de Hoteles y Moteles para que se realice en la semana en que haya menos afluencia de visitantes.