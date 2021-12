Los Yunes no rebasaron gastos de campaña por marcha por Miguel Ángel: INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con una disminución del 25% de sus prerrogativas a los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) por la omisión de reportar los ingresos y gastos por la marcha de apoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato a la Alcaldía de Veracruz.Dicha marcha se efectuó el pasado 23 de mayo, por la revocación de la candidatura de Yunes Márquez a la Presidencia Municipal, puesto en el que fue sustituido por su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, actualmente Alcaldesa electa.Sin embargo, el INE determinó que en ese evento, en el cual se refrendó también el apoyo a Paty Lobeira, no simbolizó beneficio alguno a su candidatura, por lo cual no se actualiza el supuesto de rebase al tope de gastos de campaña, al no haber recurso alguno que acumular o cuantificar.Los consejeros del INE identificaron que la coalición “Veracruz Va” omitió reportar los ingresos recibidos por concepto de la celebración de una marcha del 23 de mayo de este año, denominada “Todos por Miguel” o “Por la libertad de Veracruz”.La omisión se detectó en el informe de campaña de los ingresos y gastos de Patricia Lobeira Rodríguez, entonces candidata a la Presidencia Municipal.El PAN, PRI y PRD, conformaron la coalición “Veracruz Va”, por lo que la sanción se impuso en lo individual para cada partido político, por violaciones en materia de fiscalización.La reducción del 25% de las prerrogativas varía para cada partido político, en virtud de no recibir el mismo financiamiento público.Al PAN en lo individual, la reducción del 25% de la ministración mensual que le corresponde, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, alcanzará la cantidad de 118 mil 823.34 pesos.Para el PRI significa 18 mil 255.72 pesos y al PRD, 9 mil 435.54 pesos.