Los Yunes perdieron la cordura, nos culparían “si los deja su mujer”: Bingen

El diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, advirtió que de confirmarse que el aspirante a la dirigencia estatal del partido, Tito “N”, fue detenido por una investigación de 2017, se corroboraría que se trata de una aprehensión del Gobierno “dictatorial” de Cuitláhuac García propiciada por la familia Yunes.Cabe recordar que en 2017 Veracruz estaba gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía General del Estado estaba bajo el mando de Jorge Winckler Ortiz, quien fue abogado del exmandatario.“Si esto se confirma entonces hoy nuestro compañero Tito (…) tiene dos culpables; el primero es el Gobierno tirano de MORENA, el Gobierno represor, el gobierno autoritario y el Gobierno de Cuitláhuac con aires de dictador y el segundo son los Yunes por andar iniciando investigaciones en contra de compañeros de partido que en ese momento no coincidían con ellos”, dijo.Al responder a los señalamientos de la senadora Indira Rosales San Román y del alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quienes implican a los Rementería en la detención de Tito “N”, incluyendo a su padre, el senador Julen Rementería del Puerto, el legislador aseveró que sólo falta que los Yunes los culpen de temas conyugales.“La familia Yunes creo que han perdido absolutamente el control de sus emociones; han perdido la cordura, han perdido el sano juicio y todo esto sucedió a partir de que nombraron al coordinador de los Senadores (del PAN, Julen Rementería) y eso creo que los tiene muy estresados. No me extrañaría de verdad, si a lo mejor los deja su mujer, que incluso vinieran y convocaran rueda de prensa y decir que fue culpa del Senador. Hay una obsesión muy extraña.“Hay que tomar las cosas de quien viene; los mismos Yunes años atrás se referían a Tito (…) como uno de los principales actores del PAN ‘rojo’. Se referían a él como que vendía candidaturas a alcaldías y que vendía candidaturas a regidores, a diputaciones e incluso decían, porque me tocó decirlo alguna vez, porque esto lo decían en mítines, ruedas de prensa y reuniones cerradas, que ese grupo, al que Tito pertenecía, era el grupo que perdiendo ganaba”, refirió.En ese sentido requirió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, que aclare en qué año se inició la carpeta contra Tito “N” y las investigaciones que hoy pesan sobre el aspirante a la dirigencia.“Porque hay rumores y exijo que lo aclaren con documentación, no nada más una sentadita al café del Gobernador, exijo que aclaren cuándo se inició esta carpeta porque al final hay rumores de que se inició en el año 2017.“Mi solidaridad a la familia de Tito y decirle también que no se dejen utilizar para que saquen raja política; les apuesto 10 a 1 a que van a intentar poner de candidata a la Presidencia a la senadora Indira y al grupo de Cambranis y al grupo de Tito simplemente le van a intentar dar las gracias por participar y los van a abandonar, como abandonaron a Rogelio, como abandonaron a Goyo, a Nico, como abandonaron a Bernardo”, agregó.