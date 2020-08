Lozoya involucra a Peña y Videgaray en daño patrimonial de 400 mdp: FGR

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, reveló que el caso Odebrecht, que involucra presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, significó un daño patrimonial de 400 millones de pesos.



Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, el Fiscal General fue cuestionado por los seminaristas sobre la diferencia que la FGR ha dado al caso del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, y al de la extitular de SEDESOL, Rosario Robles, pues el primero permanece en libertad condicional y la segunda en prisión preventiva.



El funcionario respondió que no es posible comparar un caso y otro debido a que en la investigación por Odebrecht, Emilio Lozoya denunció hechos que generaron un daño patrimonial de 400 millones de pesos, mientras que, en la Estafa Maestra se investiga un quebranto por 15 mil millones de pesos.



“Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso.



“En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, Sergio, por favor, es decir, la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada, en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior, que hayan sido usadas para un fin de esa naturaleza y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido ya teniendo o sentencias o toda clase de procedimientos probados”, dijo.



Este martes, el Fiscal General dio a conocer que Lozoya presentó una denuncia contra el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por supuestamente ordenarle recibir sobornos en el caso Odebrecht y utilizarlos para financiar la campaña presidencial de 2012.



Además, indicó que Peña y Videgaray le instruyeron inyectar recursos provenientes de sobornos para obtener una votación favorable en el Poder Legislativo sobre las reformas estructurales aprobadas durante el sexenio pasado.



En el foro, realizado por videoconferencia, el titular de la FGR reiteró que todos los involucrados están siendo investigados por el organismo.