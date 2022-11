Luchador social acusa “cacería de brujas” por parte de director del Tec de Zongolica

Tras diversas denuncias que hiciera por irregularidades en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, el luchador social Román Vásquez González señaló al director de esa institución, Pompeyo Quechulpa Pérez, de intentar callarlo a través de una denuncia en contra de su hijo Salvador, al que acusó de robo de 10 platos y 10 cucharas presuntamente propiedad del plantel.Señaló que lamentablemente la Fiscalía de Zongolica se prestó a ese juego pues el director no quiere conciliar ni recibir el pago de la supuesta afectación, en cambio, pidió una disculpa pública de él y que se retractara de las declaraciones que ha hecho por los malos manejos administrativos del ITSZ, pese a que éstas fueron hechas con base en documentación oficial del ORFIS que además puede ser consultada por cualquiera.Comentó que cuando la maestra Lidia Irma Mezhua se hizo cargo de la institución, se arregló con su hijo para que éste se quedara con la cafetería, el cual era un lugar que no tenía puerta ni ventanas, por lo que él las hizo en madera para colocárselas.Señaló que la entonces directora no le pidió ningún pago, sólo que los alimentos que se ofrecieran a los jóvenes no fueran caros para que pudieran comer, aunado a que su hijo regalaba diez comidas diarias a los jóvenes que lo requerían.Sin embargo, con la llegada de Quechulpa Pérez éste le pidió que desocupara la cafetería, lo cual hizo y procedió a llevarse sus cosas, lo cual molestó al director, que esperaba que dejara todo lo que ahí había a pesar de que nada era de la institución.Agregó que a raíz de algunas declaraciones que ha hecho como dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica como portavoz de algunos trabajadores para dar a conocer irregularidades en el plantel, como abusos de poder, tráfico de influencias y otros, el director lo denunció a él por daño moral y amenazas, lo cual hasta ahora no ha podido comprobar, y a su hijo por el robo de 10 platos y 10 cucharas.Indicó que lamentablemente la Fiscalía ha solapado esto dando entrada y agilidad a su proceso mientras hay tanta gente de la zona que requiere que se atiendan sus denuncias.Por lo anterior, el luchador social hizo un llamado a las autoridades del Estado y al Secretario de Educación para que verifiquen lo que ocurre con esta persona y las irregularidades que hay en el plantel, así como a la fiscal del estado, pues no es posible que haya este tipo fiscales como Faustino López en Zongolica.