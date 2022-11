Luego 30 de años, cuervos regresan al Pico de Orizaba

Aves cuervo comenzaron a regresar al Parque Nacional Pico de Orizaba luego de haberse alejado durante 30 años, informó el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera, quien lamentó el saqueo de nidos en la zona, por parte de visitantes."No hagan eso, apenas están regresando los animalitos y hay que darles oportunidad. Es probable que se vean muy cool con un cuervo en su casa o en el hombro, pero no es el caso. Hay que pensar en función de que es un recurso de todos nosotros", pidió.Comentó que es bastante común esa especie de aves pero en el norte, en Chihuahua, Durango, Canadá."Pero en el Parque Nacional dejó de verse hace 30 años y hace como cinco años comenzaron a regresar, son realmente imponentes y muy grandes, con la envergadura de alas debe de tener como 1.60 metro de largo, tiene un pico muy fuerte, acopian cosas de colores, les gustan las cosas brillosas, hemos encontrado rímeles, tapitas de refresco. Pero ya tuvimos un reporte de un saqueo de nidos".Álvarez Oseguera comentó que el Pico de Orizaba, tiene en plantas vasculares (son completas que tienen raíz, tallo, flores y frutos) un promedio de 346 especies asociados a los bosques de pino.También hay mamíferos medianos y pequeños, los más grandes son el lince y el coyote, además se han visto dos especies de liebres y ardillas, así como zorras y armadillos cuando no hace tanto frío. En aves 172, dentro de estas 5 especies de colibríes.Ahora trabajarán sobre el inventario de musgos y líquenes. "Este es otro punto, así como también sobre los reptiles y los anfibios que no tenemos tanta diversidad, pero ya hacemos investigación".Añadió que es impresionante cómo responden las especies y cómo se comunican entre ellas, incluso durante un mismo año se vieron ejemplares como las nutrias que subieronpor el Jamapa, a una altura de 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar.