Luego de 8 años, FGE ofrece recompensa por empresario xalapeño desaparecido

Hace más de ocho años que José Manuel Flores Ríos desapareció y hasta ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 250 mil pesos a quién o quiénes aporten información veraz, útil, eficaz, eficiente, efectiva y oportuna, que lleve a su localización.Flores Ríos fue visto por última vez el 28 de febrero de 2013, cuando conducía una camioneta por el parque Los Berros de esta ciudad de Xalapa. Según su esposa e hijo, fue detenido “por alguna autoridad” que no ha sido identificada y desde ese momento no saben del paradero del empresario xalapeño.Por el caso se abrió la Carpeta de Investigación 073E/2013, diligenciada por la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.Sin embargo, en diciembre del año pasado José Manuel Flores Urbano, hijo del desaparecido, en conferencia de prensa, acusó a la FGE de dilatar las investigaciones y de considerar a su papá como una persona no desaparecida.Ahora, Verónica Hernández Giadáns, titular de la FGE, emitió el Acuerdo 02/2022 por el que se ofrece la recompensa para la localización del ciudadano José Manuel Flores Ríos.En dicho Acuerdo se señala que en Sesión Extraordinaria del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la FGE efectuada el 25 de enero de este año, sus integrantes aprobaron la propuesta realizada por la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales para el ofrecimiento y entrega de recompensa.También señala que, si dos o más personas proporcionan información, la recompensa se entregará a quien la aporte primero; o en su caso, si fuese proporcionada por dos o más personas simultáneamente, se repartirá por partes iguales entre ellas.La recompensa no será aplicable a servidoras y servidores públicos con funciones relacionadas con la procuración de justicia o la seguridad pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; servidores públicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.Ni a servidoras/servidores públicos municipales; ni a familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad; personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la persona buscada.