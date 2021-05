Luego de reclamos, Alcalde de Xalapa buscará acuerdo con ambulantes

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que en próximos días se tendrá una reunión con líderes de vendedores ambulantes, para proponer una reactivación comercial en los parques que existen en la ciudad.



"Estamos en un proceso de negociación para escuchar peticiones, no podemos considerar que estamos en la nueva normalidad. Habrá una reunión con los líderes y ahí vamos a buscar opciones para que ellos puedan seguir trabajando".



Lo anterior lo informó luego de la manifestación que realizaron este jueves decenas de comerciantes informales que suspendieron sus actividades por la pandemia COVID-19 en el parque Los Berros, el Paseo de Los Lagos y Tecajetes.



El munícipe aclaró que podrían regresar a sus lugares de trabajo pero no de la misma forma, pues el problema sanitario trajo diversos cambios para la ciudad.



"Una cosa es que los parques funcionen para bien de la población y otra cosa es que dejemos que el comercio ambulante vuelva a entrar a todos los parques, eso es lo que no puede ocurrir", explicó el Alcalde.