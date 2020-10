Nuestro compañero Luis Ayala está que no cabe de gusto y no es para menos, pues el próximo miércoles, a las 18:00 horas, será una de las primeras presentaciones de su cuarto libro publicado, Circus, circus, en la que estará acompañado por Salvador Flores Gastambide, en una charla en que compartirán sus reflexiones sobre este texto recién publicado por la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.



Luis Ayala, fotoperiodista desde más de 25 años, desde que egresó de la Licenciatura en Fotografía por la Universidad Veracruzana, ha colaborado con varios medios nacionales y en los periódicos locales Marcha y Centinela, donde logró posicionarse como un fotoperiodista comprometido, con propuesta propia.



La sagacidad de su trabajo, sus imágenes oportunas, el ser profesional, fueron las causas para que fuera invitado a ser corresponsal de la agencia Notimex, en Veracruz; en Roma, Italia; también de la Agencia suiza Keystone, en México; es fotógrafo de la Agencia EFE España. Actualmente es director de la Agencia Gráfica Fotojarocha.com, de Veracruz.



Luis Ayala ha tenido la oportunidad de exponer, tanto de manera colectiva como individual, en varias ciudades del país; su trabajo aparece reseñado en el libro Coincidencias y Diversidad. Fotógrafos Veracruzanos. A la fecha, logró publicar cuatro volúmenes de fotografía: la primera fue Historias fragmentadas; su segundo texto fue Los Ilustres Xalapeños, en que hace una atinada selección de personajes conocidos y reconocidos en la ciudad; Veracruz, un protagonista en la conformación del Estado mexicano y hace un par de semanas Circus, Circus.



Luis Ayala retrata la grandiosidad del circo pero no aquella del espectáculo en sí, la que surge entre las luces y los reflectores, sino la que está escondida en bambalinas, la de los artistas, su atmósfera; aquello que el también escritor recuerda de su infancia, la cual transcurrió en la calle Fraternidad 77, cuando el circo llegaba a instalarse en las inmediaciones del barrio y convivía con payasos, malabaristas y hermosas trapecistas. Circus, Circus obtuvo el segundo lugar en el Concurso Estatal de Libro de Fotografía 2019, convocado por la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.



“El circus maximus (en Roma) fue un espectáculo que duró más de mil años, donde los gladiadores luchaban contra animales exóticos pero fue hasta 1768 –en Inglaterra– cuando el mayor Philip Astley montó un espectáculo a lomo de caballo y para diversificar puso música y payasos a su función, ahí es donde el circo empezó a tomar la forma que hoy se conoce”, dice el autor.



Salvador Flores, desde el año 1999, ingresó al IVEC como fotógrafo del Departamento de Comunicación Social. En 2004 fue asignado a la Fototeca de Veracruz, para llevar a cabo el proyecto de rescate del archivo institucional del IVEC, desempeñándose también en las áreas de digitalización, montaje, manejo de colecciones, bóveda de acervo histórico e impresión fotográfica en blanco y negro. Ha colaborado con diarios nacionales y locales como La Jornada, Reforma e Imagen del Golfo. Actualmente es encargado de la Fototeca de Veracruz.



A todos los lectores, los invitamos a seguir la transmisión de “Ex Libris”; además, podrán encontrar este título disponible en https://bit.ly/34aG0C1 y consultar otros en www.editoraveracruz.gob.mx.