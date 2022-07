Luna Bella responde: Carnaval no es familiar, hubo degenere, desorganización y violencia

La influencer mexicana Verónica Meléndez, conocida como “Mujer Luna Bella”, recriminó que la sociedad y las autoridades de la entidad se hayan indignado con su participación en el Carnaval de Veracruz donde mostró su torso desnudo.Al insistir que estos eventos no tienen un ambiente familiar, planteó mediante un video subido en Youtube que se debe de jubilar a Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité del Carnaval de Veracruz.“Deberían de jubilarlo y que traigan a gente que realmente esté preparada y que tenga la capacidad”.Esto ante la mala organización del evento, falta de seguridad y por vetar al carro alegórico y la comparsa con la que participó en el Primer Gran Desfile del sábado, cuando optó por mostrar sus pechos para “levantar” los ánimos, pues a su parecer faltaba “enjundia”.“Hasta mi mánager me dijo ‘ya que lo jubilen (a Pérez Fraga)’, me dice: ‘No puede ser posible que con toda esa experiencia un paseo que dura de 2 horas dure 8 horas’ y eso es verdad. Empezó el Carnaval súper tarde.“’Sin las vallas que contengan a la gente, sin la seguridad suficiente y ya porque tú saliste, o sea yo, en un carro de invitada, por algo tan natural (mostrar los pechos), dejan afuera al resto del Carnaval’. O sea, ese carro que invirtió tiempo, esfuerzo y dinero. La comparsa que hace eventos para poder comprar sus vestuarios y este presidente no le importó, o sea, literal, los vetó”, criticó Luna Bella.Previamente, en distintas redes sociales cuestionó por qué no hay críticas para padres que permiten a menores de edad estar en los desfiles de “la fiesta de la carne” y a altas horas de la noche. Además, invitó a los ciudadanos a mejor estar atentos a lo que pueden ver los niños en sus teléfonos celulares.Cabe recordar que la también actriz de cine para adultos fue duramente criticada luego de que el sábado pasado desfiló en un carro alegórico topless; su acción fue debatida al señalar que había menores de edad presentes a la hora que paseaba por el bulevar.En un video publicado en Instragam y retomado por usuarios de otras redes, la actriz se posicionó sobre lo ocurrido en el Carnaval, pues tras el episodio del sábado, el carro alegórico fue vetado el domingo.“Si ya me conocen para qué me invitan”, cuestionó además en Twitter.“Mejor les pregunto yo: ¿qué hacían unos niños en un Carnaval a la 1, a las 2 de la mañana, cuando deberían estar dormidos?”.Recomendó a los padres que revisen el celular de sus hijos y cuiden lo que consumen en Internet, pues afirmó que “hay cosas peores y de gratis”.Y es que el pasado domingo, la también influencer y reina del Carnaval, Yeri Mua, criticó la falta de seguridad en el primer paseo, revelando que algunos de sus invitados fueron víctimas de robos y que le informaron que reporteros fueron agredidos con gas pimienta.Lamentó igualmente que al pedir más seguridad al Comité del Carnaval algunos internautas la hayan tachado de “berrinchuda y loca”."No entendí qué está pasando, pero en pocas palabras no hay seguridad", dijo.Este martes, a través de Youtube, Mujer Luna Bella reconoció que no conocía a Yeri Mua previo al evento porque está desconectada de los nuevos influencers que han surgido, lamentando que tenga tantos “haters” o críticos en redes sociales.“Y yo dije por qué les molesta el brillo de las demás personas; sea como sea, que haya llegado a ser la reina del Carnaval lo logró y por sus méritos propios y por echarle ganas. La verdad me llevé una sorpresa cuando la conocí porque sí hubo mucha gente que me dijo cosas feas de ella.“Pero yo nunca juzgo a la persona sin conocerla; yo nunca me voy por la portada, siempre conozco el contenido y dije, ay, qué gente tan fea y lo peor de todo es que mujeres…yo dije dónde está la sororidad, el apoyarnos unas a las otras”, cuestionó.A relatar su experiencia en el desfile dijo que, en su opinión, faltaba “enjundia, sabor, fiesta; lo que es un verdadero Carnaval”.“Volteé a mi alrededor y vi a muchas chicas con hilo dental que no se les veía, parecía que no traían nada (…), obviamente nunca falta quién se espante de este asunto y más que nada porque según esto, el Gobierno, el Presidente del Carnaval días antes dijo que iba a ser un ambiente familiar”.Opinó que puede ser que a ciertas horas el evento pueda ser familiar, sin embargo, sostuvo que a las 2 de la mañana había niños “en el degenere”.“Hubo mucha violencia, muchos asaltos. A la Reina del Carnaval y su equipo los asaltaron, les robaron celulares, hubo golpes (…), yo quiero que disfruten la fiesta a lo que es, que la gente disfrute, que se divierta.“Entonces dije, tiene mucho que no hago chichis pa’la banda y yo por dentro voy a hacerlo”.Añadió que en su opinión las mujeres deben amar su cuerpo, dejando atrás inseguridades, apuntando que en centros turísticos como Cancún y en Brasil se trata de una práctica común, por ello optó por “levantar el evento”.“Lo hice, la verdad los dueños del carrito sí me decían, póntelo, póntelo, Luna. Yo (dije) no pasa nada, déjenme ser, de aquí a que vuelvo a venir a un Carnaval, o sea, la vida es hoy, yo no sé que va a pasar mañana, si va a venir otra… pandemia”.Dijo que ha recibido todos los insultos posibles, pero criticó que se siga satanizando el cuerpo de la mujer, que puede verse en todas las redes sociales.Las críticas de Yeri Mua al evento no fueron las únicas. Incluso el youtuber, Alex Strecci, compartió a través de su cuenta de Twitter que durante su participación en el Carnaval le lanzaron un vaso con líquido amarillo.“Me aventaron un vaso con pipí en el carnaval de Veracruz. Al que me lo aventó: espero te hayas lucido con tus amigos y haya servido para que seas feliz el resto de tu miserable vida. Yo llegué a bañarme y se me quitó. Adiós, Veracruz”, compartió en Twitter.Sin embargo, hay que destacar que la censura de la que fue objeto Luna Bella para el domingo también afectó a la batucada de los Dragones Ritmo Total de Poza Rica, pues la participación le fue bloqueada a la comparsa.Un video subido a redes sociales de la batucada da cuenta del veto del que fueron objeto los bailarines, el cual se amplió a otros participantes.“La neta no se vale porque la gente de ese carrito, la comparsa, gastaron. Llevan años en este pedo y gastaron en vestuario, en todo.Yo lo que le quiero decir a la gente de Veracruz y a la gente que vea este video es que ese presidente, ese presidente del Carnaval (Luis Antonio Pérez Fraga) lleva años, años en este pedo y sabe perfectamente que un carnaval no es familiar”.“Segundo, el desmadre lo hice yo, no esa gente, no puede dejar a esa gente sin trabajo, sin ganar, porque de eso viven y tampoco, pues no había seguridad”.Y es que, ante la negativa de dejarlos desfilar, algunos participantes optaron por cerrar la circulación, afectando a otras comparsas y carros.Pese a la polémica, la propia Mujer Luna Bella sentenció en Twitter para sus seguidores, a quienes llama “lunáticos y pajeros”.“Que hermoso me la pasé en el #CarnavalVeracruz2022 ¡Bomba!”.