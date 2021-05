Este jueves dio inicio la vacunación para personas de 50 a 59 años de edad en el Macrocentro que se instaló en el “Gimnasio Coatepec” y a donde podrán acudir ciudadanos del municipio de Xico y Teocelo.



Desde temprana hora, cientos de coatepecanos acudieron a recibir la inoculación y al momento se registra una gran afluencia de personas que buscan ser vacunadas.



Y es que debido a las grandes filas, algunos coatepecanos dijeron estar preocupados de no alcanzar dosis.



Al interior del Gimnasio hay varios módulos, por lo que la aplicación de la vacuna se realiza de manera rápida, no obstante, afuera del inmueble la población no deja de llegar.



Cabe señalar que será este viernes cuando puedan acudir habitantes de Xico y Teocelo, en un horario de las 8:00 horas a las 16:00 horas.