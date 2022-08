Madre busca a sus dos hijos menores de edad desaparecidos, en Medellín de Bravo

Una madre desesperada busca a sus dos hijos de 9 y 10 años que desaparecieron el pasado lunes de su casa ubicada en la congregación de El Tejar en Medellín de Bravo, según relata los pequeños salieron a entregar unos juguetes y ya no regresaron.Tiene miedo de que los pequeños estén en peligro porque no tienen familia en esta zona, dado que son originarios de Córdoba y tienen pocos meses que se mudaron.Ya existe denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado y se emitió una ficha ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.“Son mis hijos, el mayor tiene 10 años y el chico tiene 9 años. El lunes desaparecieron, el mayor se llama Alexis de Jesús López López y entiende como El Cachis, y el más chico Juan Emmanuel Velázquez López tiene como el Nenuquis, se fueron juntos, no sabemos nada", dijo Blanca López, madre de los pequeños.La madre señala que antes de la desaparición había reprendido al mayor y lo obligó a regalar sus juguetes y piensa que pudo salirse de la casa molesto y el otro menor lo siguió, pero al no regresar, temen que algo les haya pasado.Señala que los vecinos no les dan información, argumentan que no saben nada y no los vieron.“Mi niño el mayor estaba enojado conmigo porque le llamé la atención en la mañana por los juguetes que tenía ahí tirados, salió de la casa y el chiquito lo fue a seguir”.La madre dio informe a la Policía de Medellín y afirma que nunca había pasado una situación similar.La única familia que conocen en Medellín es una tía que vive cerca, a 15 minutos de su casa, pero al ir a buscarlos ahí, afirma que nunca llegaron, pero sí encontraron unas sandalias de los pequeños en las escaleras del edificio.