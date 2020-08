Madre de familia señala inequidad en cuotas de inscripción en bachillerato de Xalapa

Buen día.



Quisiera que me apoyaran publicando esta situación y así pueda llegar a las autoridades de la SEV, ya que en el Colegio Preparatorio de Xalapa, del turno vespertino, ya hicieron llegar el monto a pagar de inscripción, lo cual me parece injusto, porque no se ve empatía por parte de los directivos con los padres que desafortunadamente perdieron su trabajo o están pasando una difícil situación económica por la pandemia.



Se muestra una total empatía y preferencia para trabajadores de la SEV y trabajadores de DGB, quienes gozan de un sueldo completo sin interrupciones pues no sufren de recorte de personal y mucho menos de un recorte de sueldo.



No es injusto que gocen de su sueldo íntegro, lo que es injusto es que ellos tengan todas las consideraciones por parte de la escuela.



Ojalá las autoridades hagan algo al respecto y que sean equitativos y justos.



Gracias por la atención.