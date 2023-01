Madre de Samuelito, asesinado por su amiguito, asegura no guardar rencor

A 5 días de la trágica muerte de Samuel, la señora Leticia Hortensia Reyes de Jesús señaló que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, pero a pesar de ello, no le guarda rencor al niño de 10 años que le disparó a su hijo y le quitó la vida.En su vivienda de El Tejocote, municipio de La Perla, expresó que le pide perdón a la madre del menor, Carmela Morales Hernández, “por lo que yo le hice; ella sabe lo que yo le hice, pero en ese momento me ganó la ira. Yo quería luchar por la vida de mi hijo y quería que se salvara”.Pero a pesar de que Samuel, de 11 años, falleció, Leticia asegura que no le guarda rencor “ni a Carmela ni al niño”.Expresó que ella se considera una persona de paz, pues no tiene problemas con nadie, tampoco los tenía con la mamá del menor agresor ni con el padre, Maximino Flores Sánchez.Agregó que le preocupa pensar qué será de ellos por haber huido, pues el niño va a necesitar atención psicológica, posiblemente también toda la familia, pero aunque no les desea ningún mal, sí espera que el padre responda por haber sido quien causó la tragedia al dejar un arma al alcance de su hijo.Mencionó que le pide a Dios que tenga a su niño en su gloria y que a ella le dé resignación para poder seguir adelante con su vida sin su pequeño.