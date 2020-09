Madre de Veracruz Puerto pide ayuda para recuperar a su hija

Mónica Peña Rodríguez, madre de 2 menores, pide ayuda a las autoridades porque asegura que la familia paterna de sus hijas se llevó con engaños y manipulación a la mayor de 11 años desde hace 6 días.



Explicó que desde hace 8 años se separó del padre y desde entonces no habían tenido ningún contacto pero debido a la situación económica por la pandemia del COVID-19, regresaron a Piedras Negras, Tlalixcoyan, de donde son originarias y entonces hubo acercamiento con el argumento de conocerlas.



"De él no sé nada, siempre ha buscado la forma de evadirme para que yo no lo embargue pero su familia pensé que era otra cosa y de vez en cuando nos saludábamos y hasta deje que mis niñas visitaran a la abuela que estuvo unos días por el pueblo”, señaló.



Unos días después, la menor de 11 años, "Abril", no regresó a casa y sólo comentó con sus amigas que se iría a conocer a su papá pero nunca tuvo el permiso de su madre.



Mónica ya interpuso una denuncia en contra Ángel de Jesús “N”, padre biológico de la menor y la abuela Lucia “N”, porque no han querido que vea a su hija, incluso desconoce si realmente está con su papá.



"Todo estuvo planeado, yo no vi mal que le dieran un celular, al contrario, por esto de las clases en línea lo vi como un apoyo pero el miércoles mi niña recibió una llamada, me dijo que yo me ocupara de la tienda y ella aprovechó que yo lavaba para agarrar la ropa limpia e irse, cuando la busque ya no estaba y al día de hoy me enteré que le dijo a sus amiguitas que su abuela le dijo que iban a conocer al papá, que le iban a dar mil regalos, una laptop, celular, una tableta, cosas con las que manipulas a un niño”, explicó.



Desesperada, la madre pide ayuda al DIF Municipal y Estatal, además de la Fiscalía General de Veracruz porque no sabe en qué condiciones está la menor, además de que no hay razón para que se nieguen a que hable con ella.