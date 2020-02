Madre de xalapeña desaparecida solicita a autoridades agilizar su localización

Claudia Ivonne Saldívar Estrada, madre de Nora Liz López Saldívar, lamentó que a casi tres meses de la desaparición de su hija, aún no se tenga ningún indicio de su paradero.



"Quisiera que las autoridades me apoyaran un poco más en encontrar a mi hija, tiene casi seis meses de embarazo; ella tiene una niña de 5 años y ahora pregunta más por su mamá".



Dijo que ya se tiene la denuncia formal, sin tener hasta la fecha información de nuevos avances.



"Yo sé que haya muchos casos pero quisiera más el apoyo del Gobernador, de la Policía. Yo sé que hay infinitos casos y que no nada más es el mío. Mi hija acaba de cumplir 24 años", manifestó.



Asimismo, aseguró que sí hubo un detenido en el caso pero que ya fue liberado, pues no se le encontró culpabilidad.



"Yo pedí que se le llamara a declarar a este joven, se llama Francisco Reyes Contreras pero hasta el momento seguimos igual".



Recordó que Nora Liz desapareció el día 12 de noviembre de 2019 en Xalapa, en Circuito Tajín de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, en el transcurso de las 8 de la mañana a las 14:00 horas.