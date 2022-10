La madre de una estudiante de segundo grado, grupo "A", de la escuela primaria Úrsulo Galván, en la colonia centro de Córdoba, denunció bullying hacia su hija Amaris y omisión de apoyo por parte de las autoridades educativas.La señora María de los Angeles Barrientos pide a las autoridades educativas que se implementen protocolos de ayuda inmediata a quienes sufren algún tipo de violencia, pues su hija fue golpeada por compañeros de aula.A un mes de haber sucedido el caso y solicitar apoyo de la directora escolar lamenta que no haya avances, por lo que además de acudir a las instancias correspondientes, denunció su caso en sus redes sociales.La menor tuvo que ser cambiada de la escuela pública a una particular ya que no quiso regresar a porque otra profesora tampoco la ayudó, expuso.La afectada dijo ya que acudió ante DIF municipal, la supervisión escolar, dirección escolar, SIPINA y hasta ahora nadie le resuelve, aun cuando presentó pruebas de que la niña está golpeada y con lesiones.Reiteró que su exigencia es que se haga algo al respecto y no se quede todo en una llamada de atención, pues urge prevenir la violencia y el acoso escolar.