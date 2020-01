Madre pide apoyo económico para comprar medicamento para su hijo, quien sufre encefalitis autoinmune

A quien corresponda:Antes que nada, quisiera presentarme. Me llamo Karen Hernández Alonso, tengo 30 años y vivo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la colonia Guadalupe Victoria. Soy ama de casa y madre de 2 hermosos hijos, Julio Alberto y Leonardo Daniel. Mi esposo se llama Valentín Cabrera Hernández.Me pongo en contacto con ustedes para solicitar, de la manera más atenta su ayuda en la difusión de un mensaje a la comunidad en general, con el fin de obtener apoyo económico para mi hijo Leonardo Daniel Cabrera Hernández, quien el pasado 24 de octubre de 2019 fue ingresado al Centro de Alta Especialidad (CAE, antes CEM) región Xalapa, debido a unas fuertes convulsiones ocasionadas por una fiebre derivada de un virus que se le fue al cerebro. Al parecer, este virus se fortaleció por una gripa y tos mal tratadas, aunado a que tiene bajas sus defensas, según lo que me dijeron los médicos en su momento.Mi hijo ingresó el 24 de octubre a pediatría médica y el 25 de octubre a terapia intensiva, dado que las crisis convulsivas no paraban, durante el tiempo que estuvo en terapia intensiva, los diagnósticos eran desoladores, nos dijeron que estaba al borde de la muerte porque no paraban las convulsiones, al grado de tener que inducirlo a coma para que su cerebro dejara de tener actividad y pudiera desinflamarse. Al tener que inducirlo a coma, fue necesario conectarlo a un aparato para que pudiera respirar, ya que su cuerpo estaba completamente dormido, lo alimentaban por sonda, le empezaron a salir algunas llagas en la cabeza por el tiempo que estuvo en cama, adelgazó más de lo que ya estaba y parte del tiempo que estuvo en terapia intensiva estaba en coma o sedado para que su cerebro pudiera desinflamarse, por lo que fue algo tardado o al menos eso nos pareció, puesto que para una madre, ver a su hijo en esas condiciones y saber que hay la posibilidad de que pueda morir, es una eternidad y es demasiado doloroso.Es indescriptible el dolor. La cuestión es que, finalmente, tras 25 días en terapia intensiva, su cerebro logró ceder y pudieron hacerlo despertar para pasarlo a pediatría médica a fin de tenerlo en observación, cuando él salió de terapia intensiva, mi hijo era otro, quedó con secuelas, temblaba demasiado, no hablaba, tenía muchos movimientos involuntarios, etc. Durante este tiempo, también empezó a tener fiebres, como cuando ingresó por primera vez; 39, 40º y no bajaba de ahí. Se le quemaron sus labios de la temperatura y teníamos miedo de que recayera porque fue así como empezó, con fiebres, pero le dieron inmonuglobulina y esteroides para controlarlo porque no sabían a qué se debían estas fiebres a pesar de los tantos estudios que se le hicieron. Sin embargo, con lo último, la inmonuglobulina y los esteorides, mi hijo se fue recuperando gracias a Dios y a los médicos, y tras varios estudios y análisis le fueron recetando medicamentos que permitieron controlarle las convulsiones y mantenerlo estable.Al día de hoy, mi hijo está diagnosticado con encefalitis autoinmune o, en términos más clínicos, encefalitis por anticuerpos contra los receptores NMDA, lo que significa que, en palabras llanas, mi hijo sufre de inflamación del cerebro, pero a esto se le suma que los anticuerpos que produce su propio sistema inmunológico atacan a los receptores NMDA, que se encuentran, en su mayoría, en el cerebro.Estos receptores NMDA participan en el control de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso central, sus funciones son esenciales para el juicio, la percepción de la realidad, la interacción humana, la formación y la recuperación de la memoria y el control de las actividades inconscientes (como la respiración, la deglución, etc.), también conocidas como las funciones autónomas. Esto quiere decir que los anticuerpos de mi hijo Leonardo Daniel reconocen como tejido extraño a los receptores NMDA.Esta enfermedad es muy rara, según lo que he investigado por mi cuenta en internet y por otras personas que también tienen familiares que lo padecen. Mi hijo actualmente toma 6 medicamentos diferentes para controlar sus convulsiones, algunos medicamentos me duran 15 días y otros un mes y otros menos de 15 días, algunos son caros, otros son de precio intermedio y otros baratos relativamente, pero para una situación como la nuestra en la que sólo mi esposo trabaja y vamos al día, se nos complica conseguir algunos medicamentos, además de que esto así será posiblemente para el resto de su vida, por lo que hay que tener siempre los medicamentos a la mano, por eso recurro a ustedes.Por otro lado, es importante mencionar que mi hijo no camina porque se atrofiaron sus músculos en el hospital por estar tanto tiempo en cama. Tiene cita para llevarlo al CRISver a finales de enero. La cuestión es que, como lo mencioné al principio de mi correo, recurro a ustedes porque me han comentado, y también lo he visto, son el único medio que realiza este tipo de difusiones, ya que llegan a muchas personas a través de redes sociales. Antes hice esto por mi cuenta en redes sociales, pero quisieron hacer fraude y algunos sí hicieron fraude con esta información y al parecer clonaron nuestra tarjeta e hicieron compras en línea, así que opté por borrar esa información y recurrir a ustedes en busca de su ayuda y su público en redes sociales. Espero que puedan ayudarme con la petición que les hago.Una madre que ama a sus hijos les estará eternamente agradecida. Les adjunto a este correo algunas fotos de mi hijo en terapia intensiva. Les agradezco de antemano a todo el equipo de Al Calor Político que hace este tipo de cosas posible y apoya este tipo de causas.AtentamenteKaren Hernández Alonso (a nombre de mi hijo, Leonardo Cabrera Hernández)Cel: 22-81-21-96-18