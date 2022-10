Madres buscadoras viven bajo amenaza, lamenta diputada

Es "Verdaderamente es aterradora", dijo la diputada federal Ana Teresa Aranda Orozco, la situación que atraviesan las madres buscadoras de distintas regiones del país, quienes luchan por localizar a sus hijos desaparecidos.La diputada federal despidió este jueves los restos mortales de la activista Esmeralda, asesinada a balazos en el estado de Puebla y con quién tenía una amistad de muchos años."Lamento mucho lo sucedido. Esmeralda ya había denunciado en la Procuraduría y había dado nombres de quiénes podían estar detrás de la desaparición de su hija y varias veces había sufrido amenazas de muerte y también lo denunció y buenoEs la situación que viven las madres buscadoras. Esmeralda y yo teníamos una relación muy cercana. Esmeralda había sido militante de Acción Nacional de mucho tiempo y yo tuve la suerte de ser candidata del Distrito 9 a la diputación Federal y en cuanto supe de su pena de la desaparición de su hija pues también la apoyamos con todo lo que pudimos, con asesoría jurídica, acompañamiento pero más que eso teníamos una amistad", relató la Legisladora.La diputada recordó que Esmeralda era una mujer muy dulce pero al mismo tiempo muy fuerte, muy aguerrida y daba mucha ternura porque se sabía que no iba a estar tranquila hasta que no supiera dónde estaba su hija.Hoy ya no está, y es lamentable, dijo. Porque era una mujer buena que amaba enormemente a sus hijos, que nunca pensó que iba a tener un final así y es una pena estar exigiendo a la autoridad que te dé razón en dónde está tu hija perdida y que lo que encuentres sea la muerte.