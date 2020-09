Madres de desaparecidos de Orizaba-Córdoba esperan reunión con Fiscal General

Integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba señalaron que esperan una reunión con autoridades estatales para que les den a conocer lo que se ha hecho en este rubro.



Araceli Salcedo Jiménez, representante de esa agrupación, comentó que este jueves tienen una reunión en Córdoba para revisar casos pero ya les avisaron que no estará la Fiscal General, ni la titular de la Comisión de Búsqueda, el titular de Servicios Periciales y otras instituciones que atienden este delito y a los cuales habían solicitado mediante oficio su presencia.



Indicó que ante la falta de esos titulares, no creen que la reunión sea muy productiva porque requieren informes sobre peticiones que les presentaron antes de la pandemia y así se puedan plantear nuevas.



Consideró que de nada sirve llegar a presentar nuevas solicitudes, si no hay respuesta a lo anterior.



Salcedo Jiménez indicó que va ya medio año que tuvieron que parar actividades por la pandemia, por lo que se dejaron de realizar búsquedas, diligencias y revisiones por la pandemia pero con la nueva normalidad se tiene que aprender a vivir y retomar las acciones que estaba llevando a cabo.



Mencionó que la nueva Fiscal en Córdoba quedó de responder cuándo se programaría otra reunión en la que pudieran estar los titulares de las oficinas para que se puedan tomar decisiones en ese momento.



Señaló que si en Córdoba no hay espacios, ellos se comprometen a buscar uno para que se pueda concretar y así se logre un acercamiento productivo.