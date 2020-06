Madres de desaparecidos en Veracruz acusan campaña en su contra, “seguramente de Gobierno”

Persiste una campaña para denostar a integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz (CEBV).



Fabiola Pensado Barrera, madre del joven Argenis Yosimar Pensado, desaparecido el 16 de marzo de 2014, acusó que dicha estrategia surge luego de las observaciones de dicho ente ciudadano a las acciones de la Comisión.



"La ley marca que debe haber un Consejo Ciudadano y éste debe vigilar las acciones de la CEBV y que se cumpla la ley. Y en cuanto el Consejo, les hace observaciones, hay molestia y ha repercutido en una campaña de difamación y viene seguramente de Gobierno, de alguien que no le ha gustado que se haga esta observación".



Explicó que esto perjudica a Teresa Anaís Palacios Pérez, María Elena Gutiérrez y Lenit Enríquez Orozco, a quienes acusan de “cobrar dinero” cuando los cargos dentro del Consejo son honoríficos.



La activista criticó también la negativa del Gobierno Federal y Estatal para atender los colectivos de búsqueda, tal y como ocurrió el pasado lunes durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Batallón de Infantería de Emiliano Zapata.



"No hubo ninguna respuesta. Es un Gobierno sordo y el Presidente no quiso ni siquiera bajar el cristal (de su camioneta)", dijo.



Lamentó que tras la partida del Presidente de la zona militar, ninguna autoridad se les acercó para atenderlas.