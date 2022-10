Madres de niños con discapacidad, entre la ansiedad, el estrés y el desempleo

Los cuadros por trastorno de ansiedad se han incrementado en el puerto de Veracruz y son principalmente las madres de familia las que más incidencia presentan, advirtió la presidenta de la Fundación “Yaritza”, Vianey Morales Apodaca.A través de la equinoterapia la asociación ha apoyado a niños con alguna discapacidad, sin embargo, en los últimos meses han notado requerimiento de ayuda de mamás por casos de depresión e incluso intento de suicidio.“Generalmente, hablando en el área de discapacidad, tenemos madres solteras que no tienen empleo o que no es suficiente el empleo que tienen, la economía que ingresan, y pues lógicamente genera un estrés, y ese estrés sumado a un niño con discapacidad se pone más difícil la situación”, alertó.Tan solo la fundación, han tenido 4 casos de intentos de suicidios de mamás de sus pacientes, por ello, han adicionado a las terapias con equino, personal capacitado en las áreas de psicología y neurología.Además de las terapias a los pequeños con capacidades diferentes también atienden a jóvenes y adultos por los casos de ansiedad."Hay niños que han llegado con intento de suicidio, jóvenes igual, no tienen idea qué tan grave está la situación en la cuestión psíquica. Hemos tenido casos de mamás que quieren suicidarse con todo y sus hijos, hemos estado apoyando en esa parte, porque creemos que las enfermedades solamente son las que se ven, y no, definitivamente no, las mentales también implica mucho compromiso, mucho riesgo para todos”.Las consultas en el área de apoyo psicológico se ha incrementado, las madres solteras son el sector más vulnerable, señaló.