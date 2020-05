Madres de Orizaba-Córdoba también recuerdan a sus desaparecidos

A diferencia de otras madres que esperarán a que pase la contingencia sanitaria para celebrar el 10 de mayo con sus hijos, las integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba esperan un milagro que les ayude a volver a saber de ellos.



A pesar de que en este año no pudieron marchar para demandar a las autoridades resultados en sus casos, este grupo de madres optó por hacer un video que compartieron en redes sociales, comentó Aracely Salcedo Jiménez, representante de esta agrupación.



“Hoy, 10 de mayo, no saldré a gritar, no saldré a exigir, no saldré a buscarte, pero mi hijo está siempre en mi corazón, te extraño”, fue el mensaje que expresaron estas mujeres.



Con voz quebrada algunas de ellas, las madres de Ángelo Montiel San Pedro, Néstor Torres Ramos, Gabriel Salazar, Christian Orlando Pérez Hernández, Randy Jesús, Edgar Isaías, José Jaime Aparicio Trujillo, Karina Ortega Peralta, Antonio de Jesús Martínez Mora, Pedro Iván Ramos Molina, José Antonio Flores, Ángel Josué Avelino, Alejandro Manuel Tenorio, Filiberto Márquez Morales, Mildred García Reyes, Manuel Fernando Moreno Cárdenas, Ramón Antonio Ponce, Alejandro Santiago Reyes, Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, Miguel Ángel García Muñoz, José Fernando, Luis Daniel González Córdoba, Luis Humberto López Flores y Rubí Fernanda Salcedo hicieron saber que no los olvidan.



En algunos casos, los hermanos y hermanas o hijos son los que los recordaron, pues sus madres murieron buscándolos y ellos lo seguirán haciendo hasta encontrarlos.