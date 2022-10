Madres denuncian excesivas cuotas en escuela de Tihuatlán

Madres de familia de la escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en esta villa, protestan por excesivas cuotas que impone la Sociedad de Padres en acuerdo con el director del plantel.La señora Lucía, madre de una alumna del cuarto grado en el turno matutino, aseveró que son varios los inconformes.Indicó que, al inicio de clases, tuvieron que pagar 350 pesos por concepto de inscripción, lo que consideraron excesivo y algunos no la han podido pagar ya que son de escasos recursos.Además, en septiembre los 23 alumnos del cuarto grado aportaron 50 pesos para llevar a cabo un convivio denominado “Mañanitas mexicanas”, reuniéndose mil 150 pesos, pero les dieron solamente plátanos fritos.Asimismo, esta semana les exigieron 25 pesos para pagar faenas de chapeo, por lo que, tan solo con los 23 estudiantes del cuarto grado, se reunirán 575 pesos, lo que da una idea de lo que se recolectará con todo el alumnado, en tanto que la persona que hará la faena cobrará 450 pesos, expuso.Lucía “N” aclaró que no se niegan a aportar, pero consideró que es excesiva la cooperación, tomando en cuenta que para las faenas la aportación era de 10 pesos, es decir, ahora es por más del doble tan solo por este concepto.“Hay mucha mamá inconforme de pagar esa cantidad, porque es por niño, si alguien tiene 2 o hasta 3 hijos en la escuela, paga mucho más, mientras que en anteriores administraciones escolares se pagaba por padre”, anotó.Abundó que, en su caso, no ha podido ponerse al corriente con tantas cuotas, pues se dedica a vender tamales y enchiladas o a realizar trabajos domésticos, con lo que apenas obtiene para la manutención de su familia.La mujer lamentó que la Sociedad de Padres, con aval del director de la escuela, profesor Narciso Velázquez, imponga elevadas cuotas bajo argumento de que se trata de un acuerdo general, pero aclaró que el tema de la cooperación para las faenas no pasó a consenso.Asimismo, acusó que el director haya rechazado incluir a la escuela en los programas de becas escolares, al haber argumentado que la mayoría de los alumnos son hijos de profesionistas y, por lo tanto, no las necesitan, siendo que hay quienes sí las requieren, como el caso de su hija, concluyó.