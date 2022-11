Madres exigen agilizar búsqueda y localización de desaparecidos

Al tiempo de criticar la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Antonieta Muñoz Roa, madre de Guillermo Muñoz Roa, desaparecido en noviembre de 2011, exigió a las autoridades agilizar los recursos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la entidad.“Con nosotros no ha tenido reunión ni acercamiento la Fiscal, no se ha bajado del trono. Ojalá y algún día se digne porque cuando ha hecho alguna reunión con los colectivos es para tomarse la foto pero hasta el momento no nos da la cara”.Dijo que la entidad no sólo vive más casos de desaparición, sino de asesinatos y de violencia ante un nulo refuerzo de la seguridad.“Piensen ustedes (las autoridades) que son los que están arriba y que les conviene que nuestros hijos aparezcan porque saldarían una cuenta atrasada. Aunque ustedes digan 'es que no fue en mi año', ya saben ustedes a lo que le tiran cuando agarran un puesto”.Reprochó que ahora Veracruz registra más desaparecidas y desaparecidos, y la lista incluye niños, niñas, adolescentes y mujeres, y cualquier ciudadano corre el riesgo de sufrir dicho delito.“No nos interesan sus políticas. Nos interesa que trabajen porque las familias de los desaparecidos tienen derecho a la verdad. A la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición y no se está haciendo. No hay garantías de que no se vuelva a repetir”.