Madres temen al regreso a clases no sólo por pandemia, también por inseguridad

Madres de familia aseguran que temen el regreso a clases, no solamente por el virus del SARS-CoV-2, sino también por el tema de la inseguridad.



Magdalena dijo que a su hijo, quien acude a la secundaria en el turno vespertino, lo han asaltado dos veces y el poco dinero o utensilios que pueda utilizar para comunicarse con su familia o para su escuela, se lo han quitado.



Por fortuna, comentó, no le han hecho nada a su hijo, sin embargo, dos veces se ha llevado un terrible susto.



Adriana, quien envía a sus hijos a una escuela de Ciudad Mendoza, dijo que teme por el tema del Coronavirus y porque a ciencia cierta, poco se ha hecho de parte de autoridades sanitarias y municipales por prevenir el contagio del COVID-18, sin embargo, también se dijo temerosa porque la seguridad en este municipio no es buena.



Indicó que a veces por poco dinero o por un objeto que parezca de valor se pone en riesgo la integridad de una persona cuando es asaltada, incluso puede resultar hasta golpeada si es que se resiste al atraco.



Jorge apuntó que de nueva cuenta buscará la forma de ir a dejar a sus hijos a la escuela, así como también de ir por ellos, pues vive más tranquilo haciendo esta actividad, aunque le genere un caos con sus horarios laborales pero calificó como insegura la zona de Río Blanco, Mendoza y Nogales cuando los estudiantes acuden por la tarde-noche a la escuela.