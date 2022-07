Majestuosos corceles celebran a la patrona del pueblo de Alpatláhuac

Al resoplido de bestias y el relinchar de potros se llevó a cabo una cabalgata en el municipio de Alpatláhuac, en honor a la patrona del pueblo Santa María Magdalena.La cabalgata dio inicio alrededor de las 11:30 horas, donde los niños, jóvenes y adultos admiraron los corceles que llegaron desde Coscomatepec, Huatusco y de otros municipios que no perdieron la oportunidad de participar en el evento.El tropel de estás bestias hizo lucir sus bandas y monturas labradas, hechas en el pueblo mágico de Coscomatepec. Más tarde pasaron a la parroquia, donde el padre Benito bendijo está cabalgata que salió de Tamamatla y duró más de 5 horas bajo esos los rayos del sol que, aun y cuando en esa zona no las temperaturas no son tan intensas, lo escabroso del camino hizo sudar a loscorceles.La cabalgata fue encabezada por el presidente municipal Leonel Sánchez, llevando la virgen de Santa María Magdalena a bendecirse en los campos para, según la tradición, mejorar las cosechas de aguacate, durazno, Higo, Maíz y frijol de enredadera.Al regresar, los jinetes fueron recibiditos con una comida especial que degustaron junto con sus familias y agradecieron a la Virgen de Santa María Magdalena por seguir con la feria patronal de estetradicional pueblo de Alpatláhuac, Ver.