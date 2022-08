Mal actuar de tres policías no mancha el trabajo de la SSP: Cuitláhuac

El mal actuar de tres elementos no mancha el trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que están limpiando la corrupción en la dependencia y tienen autoridad moral para hacerlo.Durante conferencia de prensa desde sala de banderas en Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo se refirió a los elementos policiacos de Camerino Z. Mendoza que fueron detenidos por ser presuntos secuestradores.Al respecto, García Jiménez destacó que la inmensa mayoría de los elementos policiacos se porta a la altura.“Una que otra mancha, pero ya quedó claro que no las vamos a solapar. Y si siguen en esa ruta, en algún momento van a defenderse de la Ley y contamos con el apoyo del Secretario de Seguridad Pública”, recalcó el mandatario al referir que hasta el momento el comandante a cargo de los tres elementos al parecer no está inmiscuido, pero continúan las investigaciones.