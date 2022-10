Malecón de Veracruz continúa cerrado para vendedores ambulantes

El Malecón de Veracruz sigue a resguardo de la Secretaría de Marina. Las inmediaciones se mantienen cerradas al tránsito vehicular e impiden la instalación de los vendedores ambulantes.Los comerciantes afirman que el Ayuntamiento de Veracruz no ha planteado una solución para las más 400 familias que dependen de esta actividad y que no han podido trabajar.Anticipan que no aceptarán la reubicación fuera del Malecón de Veracruz porque ellos viven del comercio."Ya les planteamos dos propuestas tanto la zona del Malecón como la zona de Comodato Azueta y ninguna de las dos aceptaron. La reubicación que podríamos llegar a aceptar es sobre el mismo Malecón, hemos dado opciones de mejorar la imagen con la ayuda de ellos mismos algo contemporánea, que tenga que ver con el paisaje del malecon", dijo Ángel Monrroy, Representante de los comerciantes.Al reprochar que no fueron avisados de que los retiraría de forma permanente, advierten que apenas iniciarán negociaciones con personal de comercio municipal.Señalan que uno de los argumentos que les dieron apenas ayer que se les impidió instalarse es porque la Administración del Sistema Portuario Nacional, quiere el espacio libre de comerciantes.En cuanto a la imagen, se comprometen a mejorar y estar en orden."La primera razón es que ASIPONA, lo que quedó por Apiver tienen la intención de no exista ningún tipo de negocio sobre la zona federq desde Landwrony Coss hasta Mar y Tierra, ellos dicen que no han dado permiso, eso es mentira, permisos si hay (...) la mayoría tiene mas de 20 años hay permisos que daba la zona federal hasta abril de este año", dijo.Este día, afirman sostendrá una reunión con la dirección del ayuntamiento de Veracruz.