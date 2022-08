Maltrata no se logra coordinar con Guardia Nacional para labores de seguridad

Desde hace dos años no hay Policía Municipal en Maltrata, quien otorga la seguridad es la Guardia Nacional, sin embargo, el problema radica en que cada semana cambia a el encargado de esta corporación federal y no hay trabajo continuo, indicó la síndica Sara Ivette Jacinto Vega."Sí hacen operativos pero ahí el detalle que tenemos es que cada semana generalmente cambian al encargado, al comandante, entonces tenemos que estar cada semana reiterando como es la forma de trabajar o el apoyo que se requiere, pero no es igual que tener la policía municipal".Dijo que están encaminados nuevamente a las gestiones para que volvamos a formar la seguridad municipal, pues desde hace dos años la GN tiene a su cargo está tarde."Pero sí estamos haciendo las gestiones para que nuevamente se forme la policía de Maltrata".Dijo que conforme a la población que se tiene, requerirían alrededor de 54 policías, pero por el de recursos que llega al municipio no pueden mantener a este número de elementos.Finalmente, añadió que están en pláticas con Seguridad Pública en Xalapa, para sacar la convocatoria y, a más tardar en enero estar operando.