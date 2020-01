Maltrato en guardería de Coatepec dejó secuelas en niños; urgen atención de CEDH

Padres y madres de niños y niñas inscritos en la guardería “Arcoiris”, de Coatepec, demandaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado, luego de detectarse maltratos contra 27 menores.



A decir de la familiar de dos niñas, Rosa Luz Suárez Sanabria, los menores sufrían falta de alimentación y un ambiente insalubre reflejado en las conductas de los párvulos, ante la omisión de la administradora de la estancia, de nombre Albertina Montemira.



"Fuimos notificadas por las becarias de Jóvenes Construyendo el Futuro de que nuestros niños no estaban siendo atendidos y a partir de ese momento, y nos empiezan a dar una muestra de las particularidades de nuestros niños al interior"



Por lo anterior, y con el testimonio de las becarias, los padres y madres comprendieron la conducta de los pequeños, razón por la cual procedieron a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado.



"En este momento los niños están siendo valorados y gran parte de ellos presentan problemas psicológicos por el maltrato allí", dijo.



Relató que el 13 de enero, cuando las afectadas solicitaron la intervención de la Policía de Coatepec, el hijo mayor de la directora fumaba mariguana, en una habitación próxima a las instalaciones de la guardería.



Entre los abusos reportados, los padres destacaron el despido del personal responsable de atender a los pequeños y el reemplazo por becarias de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin la experiencia para intervenir a los niños de 08:00 a 18:00, de lunes a sábado.



"Los maltratos que detectó son castigos, falta de alimentos, condiciones insalubres, golpes no pero cuando cometían una situación los encerraban en un salón con música a alto volumen para no escuchar a los niños", dijo.