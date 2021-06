Mamá y hermana de candidato de MORENA intentaron robar boletas, en Tantoyuca

Un grupo de personas entró a la fuerza a las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Tantoyuca e intentó abrir por la fuerza la bodega donde se encuentran resguardadas las boletas electorales para tratar de robarlas.



Entre los manifestantes se encontraba Flavia Myr Díaz Molina, madre del candidato de MORENA, Luis Manuel Salazar Díaz, así como su hermana Gaby Salazar Díaz, quienes encabezaron el grupo de choque que exigía tener acceso a las boletas y hacer el conteo delante de ellas, argumentando que no estaban de acuerdo con los resultados.



De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los resultados en Tantoyuca fueron: 20 mil 175 votos para el candidato del PAN, Jesús Guzmán Avilés, resultando ganador de la contienda, es decir, más de 3 mil votos por arriba de su contrincante más cercano.



Las familiares del candidato morenista empujaron a los trabajadores del OPLE para intentar tener acceso a la bodega por la fuerza pública, argumentando que no las podían sacar del lugar, aun cuando habían ingresado al recinto de manera violenta e ilegal.



Cabe destacar que las boletas están resguardadas para salvaguardar y respetar el voto que la ciudadanía emitió de manera libre el pasado 6 de junio.



El grupo de choque, encabezado por familiares del candidato de MORENA, exigió el conteo voto por voto pues aseguraron que el OPLE no tenía que haber contado nada en la madrugada, porque la gente estaba dormida a esa hora y no se enteraron del momento en que cambiaron los resultados en su contra.



Amenazaron con romper la chapa de las puertas de ser necesario, por lo que se tuvo que llamar a la Policía estatal para que resguardaran a los trabajadores y el recinto, a pesar de ello se negaron a desalojar el lugar, sin embargo, los elementos se instalaron en la puerta para negarles el acceso.



Una representante del OPLE intentó dialogar con ellas pero ante la negativa, fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional.