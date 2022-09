Manden docentes sustitutos a telebachillerato, exigen padres en Ixtaczoquitlán

Padres de alumnos del Telebachillerato del Sumidero continúan en protesta y mantienen tomada la escuela, luego de que las autoridades educativas no les resuelven el problema de la falta de docentes.Los paterfamilias, quienes se dijeron desesperados, indicaron que el supervisor escolar solamente les informó que los tres docentes que faltan tienen incapacidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por lo cual no puede hacer nada.Los papás reclamaron que si los profesores están de incapacidad debe de haber alguien que los sustituya, pues los estudiantes no puede estar sin clases. "Si se alargan las incapacidades médicas, por cuánto tiempo se van a quedar nuestros hijos sin docente".Los inconformes instalaron una pequeña carpa afuera de la escuela y aseguraron que no la liberarán en tanto no lleguen los mentores faltantes, aunque también lamentaron que sus hijos no reciban el conocimiento.Es de mencionar que a este Telebachillerato acuden un promedio de 150 estudiantes, quienes hoy cumplen tres días sin recibir sus clases, debido a que no hay una solución de parte de la Secretaría de Educación.