Manifestantes mantendrán bloqueo en carretera Zongolica-Mixtla

Aunque este sábado llegaron ingenieros de una constructora de Xalapa para hacer un levantamiento topográfico en la carretera Zongolica-Mixtla para iniciar los trabajos de levantamiento de dos muros de contención, los inconformes que mantienen bloqueados los accesos en esa vía y la federal hacia Orizaba indicaron que se mantendrán ahí pues hay desconfianza hacia las autoridades.Señalaron que ya otras veces han sido engañados por autoridades del Estado por lo que esperarán al lunes para ver si llegan las maquinarias y en verdad se inician los trabajos y si es así entonces se levantarán los bloqueos.En caso contrario, advirtieron, se sumará la gente de más comunidades de Mixtla y Texhuacan para cerrar totalmente los tres accesos que hay al municipio.Los manifestantes puntualizaron que si se logra obtener respuesta es gracias a las acciones que tomó la misma gente, no por la intervención de ningún funcionario, por lo que no quieren que nadie “se pare el cuello”, como es el caso de la diputada federal Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, que en sus redes sociales mencionó que se había reunido con ellos, pero no dijo que lo hizo como siempre, “con las manos vacías y sin ofrecer ninguna solución”.