Mantienen taxistas de Coatepec medidas sanitarias contra el COVID

El presidente de Taxis Libres Unidos de Coatepec, Alejandro Monge, indicó que a pesar de que ya han sido vacunados varios sectores, la pandemia no ha terminado, pues aún se registran casos de Coronavirus, por lo que este gremio no ha bajado la guardia.



Y es que precisó que es necesario mantener las medidas sanitarias y en el caso de ellos, las desinfecciones a las unidades y el uso del cubre bocas.



“El actual Gobierno Federal ya ha vacunado a los adultos mayores, al sector salud, a los maestros y en este momento a los de 50-59 años, pero la pandemia aún no se acaba, se siguen dando casos de COVID-19, por lo que nuestra agrupación no bajamos la guardia y seguimos protegiéndonos”, dijo.



Por ello, apenas hace unos días, en coordinación con Transporte Público y Transito Estatal, esta agrupación realizó una jornada para desinfectar unidades en el Paradero 10.



Fueron más de 80 unidades las que se desinfectaron, además de que se proporcionaron cubrebocas.