Manuel Alberto Cisneros no asistirá a campeonato mundial de Jiu-Jitsu

Por falta de recursos el multimedallista oriundo de Coatzacoalcos Manuel Alberto Cisneros de los Santos, no participó en el campeonato mundial de Jiu-Jitsu brasileño en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.Con esto, el sueño del atleta paralímpico se terminó, su camino inició hace 7 años, en los que ha acumulado 20 medallas en igual número de competencias, 16 de oro y el resto de plataLa última fue de oro en Monterrey, Nuevo León, donde obtuvo el pase al mundial de la disciplina, previamente había estado en otros campeonatos en Mérida, Yucatán y donde también obtuvo el primer lugar.En sus redes sociales fue el anuncio del nacido en Villa Allende y que padece espalda bífida, agradeció a quienes lo apoyaron en este camino, pues la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu le informó que por insuficiencia financiera era inviable la participación de los atletas mexicanos en el campeonato.“Quiero informarles que por motivos de fuerza mayor ya no se podrá lograr mi participación en Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi) en este presente año, es lo que me informa en el escrito la Federación mexicana de Jiu-Jitsu”, apuntó.Reiteró su agradecimiento por todo el apoyo que recibió, pero la Femex Jiu-Jitsu, argumentó que habían cubierto todos los gastos previstos en el 2022, lo que hacía imposible cubrir los gastos de los atletas, y donde destacan al nacido en Villa Allende.“Quiero agradecerles a todos por el apoyo y cariño otorgado, de igual forma seguiré dando lo mejor de mí en los próximos torneos ya que esto no para, muchas gracias de todo corazón por que el pueblo me apoya, gracias mi Villa Allende y mi Coatzacoalcos por todo, espero seguir contando con su apoyo”, aseveró.En la última competencia en Monterrey, recibió el apoyo del gobierno municipal de Amado Cruz Malpica, con eso calificó al mundial, pero de nada sirvió porque su federación no lo respaldó.