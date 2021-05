Manuel Francisco Martínez me secuestró y nunca hubo justicia: Gonzalo Vicencio

El delegado nacional de Fuerza por México en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, acusó públicamente que existe impunidad para el exdiputado local y actual candidato del PVEM a la Alcaldía de Chicontepec, Manuel Francisco Martínez.



Mediante un mensaje difundido por redes sociales llamó a los ciudadanos a no votar por el candidato.



“Hago mi denuncia pública por tanta impunidad, desatención, represión y amenazas de mis adversarios. He sido víctima de secuestro, el autor material e intelectual de los hechos delictivos es Manuel Francisco Martínez ahora candidato a la Presidencia Municipal de Chicontepec por el Partido Verde Ecologista”, criticó.



Cabe señalar que jueces locales y federales determinaron la no existencia del delito de secuestro, ni el robo, en las acusaciones de Vicencio Flores y su esposa, la exsecretaria del Trabajo y Previsión Social Guadalupe Argüelles Lozano contra el exdiputado local en el proceso electoral de 2017.



El también Exalcalde de Chicontepec sólo enfrentó la responsabilidad penal de lesiones, daños y privación ilegal de la libertad, sin embargo, desarrolló su proceso bajo arraigo domiciliario y no fue sentenciado por los hechos.



Ahora, Vicencio Flores exigió a las autoridades judiciales, a las autoridades electorales y al gobierno del estado “una pronta solución a mis peticiones, que dejen de ser tapaderas, corruptos y cómplices de los delincuentes”.



“Veo un estado fallido lleno de injusticias, dedicadas a las persecuciones de sus adversarios políticos sin embargo los verdaderos delincuentes son protegidos por el gobierno de Cuitláhuac García y pueden andar a sus anchas en campañas políticas como es el caso de Manuel Francisco Martínez Martínez”, acusó.