Mar devoró playa de Villa Rica, en Actopan y acabó con actividad turística

Desde el mes de octubre pasado, familias enteras de la localidad de Villa Rica, municipio de Actopan, lugar donde el mar les daba sustento, perdieron trabajo y parte de su patrimonio cuando la marea, de forma inexplicable, cubrió varios metros de playa.



Con profundo pesar, habitantes asentados a la orilla de Villa Rica, playa donde Hernán Cortés ordenó que sus barcos fueran hundidos para evitar que sus soldados acobardados por el miedo al poder de los Aztecas regresaran a Cuba, contaron las dificultades que provocó el "mar violento" que arrasó con palapas y algunas casas, acabando casi por completo con la actividad comercial de la zona.



"Fue en octubre del año pasado cuando el mar empezó a derribar, rascar y demás. En enero se puso más violento y ya se vino todo este tiradero. A mi esposo le tiró sus baños y unos vestidores; lo dejó sin nada. La gente que tiene hospedaje en la orilla no puede rentar porque las personas quieren la playa", refirió Angélica Guadalupe Salinas Álvarez, una de las afectadas.



En esta pequeña ensenada, asiento de la segunda fundación del Puerto de Veracruz y comunidad de pescadores, ya no saben cómo atraer turismo ni qué ofrecerles pues ahora los kilómetros de playa que durante años fueron sede de diversión de muchas familias están rodeados por piedras. Y aquello que alguna vez los alimentó y consideraban un paraíso, ganó terreno jugando en su contra.



"Empezó de la nada a incrementar. Yo pienso que es el cambio climático pero fue demasiado el nivel de agua que subió. Entró como unos 30 metros donde están las casas ya establecidas. Unos meses cuando llovía bastante, se empezó a juntar el agua de lluvia con la del mar y ahorita como está la piedra, pues ya no hay acceso a la playa, ya no tenemos cómo (atraer) al turismo", comentó.



La playa Villa Rica, destino sobre la carretera Cardel-Nautla, que daba la bienvenida a sus visitantes con restaurantes a la orilla, hamacas y mesas con sombrilla, elotes asados, piñas coladas y cocos, luce desierta, esperando a que las autoridades busquen la forma de apoyarlos.



"Le falta mucho de la infraestructura que nos pusieron, porque ahorita no tiene. No podemos trabajar como se debe. Yo pienso que las personas de gobierno de verdad deberían venir a apoyarnos y no a perjudicarnos. Hay días que sí hace playa y la gente no puede bajar. Sí nos ayudó el Ayuntamiento de Actopan en traer la piedra y el Gobierno también. A las autoridades correspondientes, les pedimos que si nos pudieran ayudar con las escolleras para tener un poco de playa, activar el turismo para que nos podamos ayudar", expuso por último Rosa Torres Fuentes.