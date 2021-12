Mar retrocedió varios metros en Coatzacoalcos; PC descarta tsunami

El fenómeno de marea baja se presentó en las playas de Coatzacoalcos, por lo que el mar retrocedió varios metros con respecto al espacio que ocupa en la franja costera.David Esponda Cruz, titular de Protección Civil, explicó que el evento no representa un riesgo y aclaró que tampoco implica que se registre un tsunami como en redes sociales usuarios reportaron.Esta no es la primera vez que se registra este fenómeno de baja mar en Coatzacoalcos, en las otras dos ocasiones ocurrió en el río Coatzacoalcos y se pudo ver desde Villa Allende, en ese momento la gente ingresó al espacio vacío que dejó el agua por unas horas.La fuerza gravitacional de la luna y su cercanía con la tierra provoca que se registre este fenómeno.Las mareas son el aumento y la caída del nivel de agua en los océanos, incluso ríos y lagos, cuando el nivel del mar sube a su punto más alto, es marea alta, cuando es más baja es cuando se presenta la marea baja.La luna es la que tiene el mayor efecto en las mareas pero no es el único factor que las afecta, el sol y la tierra también pueden provocarlas.